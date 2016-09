Albstadt Statt Pausentee fließt Rotwein

Albstadt-Tailingen. Von der Erich-Kästner-Straße aus mag derzeit kaum eine Veränderung des Bauzustands erkennbar sein, aber im Inneren des ehemaligen Pfeilring-, später Weissmann-Gebäudes tut sich einiges. Auf dem früheren Dach entsteht beispielsweise in Holzständer-Bauweise eine 226 Quadratmeter Penthouse-Wohnung. Die erste Halbzeit der Arbeiten am Haus ist um, und das haben die EK-Vermögensverwaltung – die Buchstaben stehen für "Erich Kästner"; Inhaber sind Sascha Friedrich und Siegfried Reuter – und Architekt Eberhard Didra am Samstag zum Anlass genommen, Richtfest zu feiern. Im gereimten Richtspruch versicherte Zimmermeister Karl-Heinz Seybold aus Ostdorf, dass jeder an den Rohbaugewerken Beteiligte gewissenhaft seine Pflicht erfüllt habe.