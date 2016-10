Albstadt Start mit voller Belegung

Rektorin Ingeborg Mühldorfer bedankte sich in ihrer Begrüßungsansprache bei den "Haupturhebern" des Studiengangs, Hubert Kempter und Stefan Ruf, sowie den Mitgliedern der Arbeitsgruppe für ihren "unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement", welche die schnelle Umsetzung des Studiengangs erst ermöglicht hätten. Die bewusst wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung des Studiengangs mache das besondere Profil aus, da die Herausforderungen im energiewirtschaftlichen Bereich weniger technisch, sondern vor allem wirtschaftlicher Natur seien, erklärte der Dekan der Fakultät Business Science and Management, Hubert Kempter. Studiendekan Stefan Ruf wandte sich vor allem an die Studierenden: "Sie haben die Gewissheit, sich für einen zukunfts- und praxisorientierten Studiengang entschieden zu haben, der vielfältige Beschäftigungschancen ermöglicht."

Verstärkt wird das Professorenteam im neuen Studiengang durch Jessica Rövekamp. Die 35-jährige Energie-Expertin bringt langjährige Erfahrung auf den Gebieten Energietechnologie und Energiewirtschaft in den Studiengang mit ein. Eine weitere Professur ist bereits in Planung.

Mastiaux gab den Studierenden im Anschluss einen Einblick in die Herausforderungen der Energiewende aus Unternehmenssicht. Neben den sinkenden Strompreisen und einer wachsenden Anzahl an Mitbewerbern stünden Unternehmen unter anderem vor der Herausforderung, Laufzeiten und Netzkapazitäten entsprechend der neuen Richtlinien anpassen zu müssen. Um in der aktuell schwierigen Situation bestehen zu können, müsse man flexibel sein und sich auf neue Geschäftsmodelle und -ideen einlassen, so Mastiaux. Außerdem könne ein Unternehmen allein die vielfältigen Anforderungen heute gar nicht mehr lösen, man benötige "Partnerschaften", beispielsweise mit IT-Unternehmen und StartUps.

Frank Mastiaux: "Das war sehr clever"

Die Eröffnung des Studiengangs bezeichnete der promovierte Chemiker als "sehr clever": "Hier haben Leute das Curriculum geschrieben, die wissen, wo die Probleme liegen", unterstrich er seine Einschätzung. Gleichzeitig beglückwünschte er die Studierenden zu ihrer Wahl.