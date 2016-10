Albstadt Standortfaktor Gesundheit

Albstadt. Angedacht, entwickelt, mit Inhalten gefüllt und am Donnerstag dem Sozialausschuss vorgestellt haben das Konzept Dorothee Hummel-Wagner vom Pflegestützpunkt Albstadt und Andreas Ilch von der Stadtverwaltung. Ihr Ziel ist es, das Thema Gesundheit noch stärker als bisher im Bewusstsein der Albstädter zu verankern und denen, die in Albstadt mit Gesundheit zu tun haben, zusätzliches Wissen und gedankliche Anregungen – eben "Impulse" – zu vermitteln.

Der "Gesundheitsstandort" Albstadt soll gestärkt werden, und damit ist man auch schon beim ersten Thema: Um den Standort beziehungsweise um "Gesundheit als Schlüsselkompetenz für kommunale Entwicklung" geht es im gleichnamigen Vortrag, den Peter Paulus, Professor für Psychologie an der Leuphana Universität Lüneburg, am Donnerstag, 17. November, in der Technologiewerkstatt in Tailfingen hält. Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention, so der Grundgedanke, sind Standortfaktoren, die gerade in einer alternden Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Paulus gibt Hinweise, wie sich der Standort stärken lässt; sein Gastspiel beginnt um 19 Uhr.

Termin und Thema des zweiten Vortrags knüpfen recht umstandslos an den ersten an: Am 8. Februar 2017 spricht Stephanie Bundel vom Kompetenzzentrum Arbeit und Diversität Baden-Württemberg über betriebliches Gesundheitsmanagement, also darüber, was Unternehmen für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun können. Dass sie etwas tun sollten, wird vorausgesetzt: Gesunde Beschäftigte sind hilfreicher als kranke, das liegt auf der Hand; darüber hinaus kann die Gesundheit ausschlaggebend für die Entscheidung der Fachkraft sein, welches Stellenangebot sie annimmt. Es geht also auch hier um die Standortfrage. Apropos Standort: Der Vortrag findet bei der Firma Mey in Lautlingen statt.