Unter dem Motto "Musik trifft Poesie" steht das Herbstkonzert der Stadtkapelle Tailfingen am Samstag, 18. November, ab 19 Uhr im Tailfinger Thalia-Theater im Rahmen der Literaturtage. Einlass ist ab 18 Uhr. Im neuen Jahr übernimmt Alain Wozniak den Taktstock, und das Jugendorchester spielt letztmals unter der Leitung von Thomas Uttenweiler, das Große Orchester letztmals mit Markus Koch am Pult. Auf dem Programm stehen Stücke aus "Das Phantom der Oper", "Lord of the Dance" und von "Queen". Das Publikum wird an ferne Orte entführt, und ein Sprecher entführt die Zuhörer tiefer in die Hintergründe einiger Musikstücke. Foto: Veranstalter