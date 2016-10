Albstadt Stadt sucht viele freiwillige Helfer

Albstadt. Einen Winterdienst für Ältere, Kranke und Albstädter Einwohner mit Behinderung will die Stadt auch in diesem Winter wieder einrichten. Freiwil­lige Helfer übernehmen das Schneeräumen und Streuen für die Bürger, die selbst nicht mehr in der Lage sind, diesen Auf­gaben nachzukommen.