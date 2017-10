Albstadt Stadt nimmt künftig Bauschutt an

Allerdings kommt nicht der gesamte Bauschutt nach Balingen – der so genannte "obere Bezirk" soll seinen in Zukunft auf den Tailfinger Neuweiler bringen, wo die Stadt Albstadt seit Jahr und Tag eine DK1-Zone im Westen der Deponie Schönbuch schaffen möchte. Anders als die Balinger führen die Albstädter ihre Erddeponie in eigener Regie weiter und delegieren lediglich die technische Seite des DK1-Betriebs an den Landkreis. Eine weitere Alternative wäre die Nutzung von verfüllten und rekultivierten Flächen im Straßberger Steinbruch Teufel gewesen, aber mit dieser Option konnte man sich im Landratsamt offenbar nicht anfreunden: Der Steinbruch liegt zwar logistisch günstiger als der Tailfinger Neuweiler, aber dafür in einem Wasserschutzgebiet Zone III. Ferner müsste Wald gerodet werden, und die rechtliche Konstruktion einer gemeinsamen Gesellschaft von Landkreis und Firma Teufel erschien der Kreisverwaltung ebenfalls problematisch – zumal Abfallentsorgung eine hoheitliche Aufgabe des Kreises ist.