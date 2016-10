Albstadt Stadt macht einen Rückzieher

Albstadt. Wie Oberbürgermeister Klaus Konzelmann gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte, hat die Stadtverwaltung am 24. September bei der jüngsten Klausurtagung des Gemeinderats Abstand von dem Projekt genommen: Die Halle, die auf dem derzeitigen Parkgelände neben der Zollern­albhalle entstehen sollte, ist kein Thema mehr.

Erster Grund: Die Kosten, die ganz am Anfang auf elf bis zwölf, später auf 17 bis 18 Millionen Euro geschätzt worden waren, sind den Planern auf dem Papier längst davongelaufen und bei gut und gern 24 Millionen Euro angekommen. Warum? Das hängt mit dem zweiten Grund zusammen: Der Parkplatz wäre zu klein gewesen, um die verschiedenen Funktionen – Veranstaltungshalle, Sporthalle, Theater – auf schlüssige Weise unter einen Hut respektive ein Dach zu bringen. Man wäre, so Konzelmann, zu Kompromissen gezwungen gewesen, und teurer wäre die Sache obendrein geworden. Möglicherweise auch deshalb, weil der Baugrund in der Schmiecha-Au weich ist – im Schwemmland rät der Statiker gern zur Pfahlgründung, und die geht ins Geld.

In dem die Stadt ungeachtet ihrer Kassenkonsolidierung und satter Gewerbesteuereinnahmen nicht schwimmt: Angesichts anstehender Investitionen in Kläranlagen, andere Hallen, die es ja auch noch gibt, und nicht zuletzt in Kindergärten und Schulen hat die Stadt die Wahl, ob sie in ein Projekt investieren will, das je länger je mehr nach Gigantomanie schmeckt – oder in Bildung. Klaus Konzelmann findet nicht, dass diese Frage so schwierig zu beantworten sei.