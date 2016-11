Albstadt Stadt gehen die Bauplätze aus

Das Problem ist nicht neu, aber es wird mit jedem Grundstück, das in Laufen oder im Ebinger Mehlbaum bebaut wird, dringlicher: Albstadts Ressourcen an Flächen, die noch für eine Neubebauung mit Wohnhäusern zur Verfügung stünden, schrumpfen. Die Topografie setzt dem Wachstum natürliche, der Gesetzgeber und die Naturschutzbehörden setzen durch die Ausweisung von Naturschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebieten rechtliche Grenzen –­ wer sich mit dem Vorsatz, Häuslebauern neue Reviere zu erschließen, über den Stadtplan beugt, wird sich des Gefühls kaum erwehren können, dass er in einem Hemd mit zugenähten Ärmeln steckt.

Topografie und Naturnähe mögen dabei Albstädter Spezialitäten sein – mit der Vorgabe des Landes, den Landschaftsverbrauch auf das absolut Notwendige zu beschränken und der Innenentwicklung unbedingte Priorität vor der Außenentwicklung einzuräumen, müssen auch andere Kommunen in Baden-Württemberg zurechtkommen. Immerhin, das Land leistet Hilfestellung dabei – Gemeinden, die einen "kommunalen Flächenmanager" in Dienst stellen, bekommen einen Teil der Kosten von Stuttgart erstattet, und zwar 50 Prozent der Gehaltskosten und maximal 30.000 Euro pro Jahr. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann hat in seiner Haushaltsrede erklärt, dass man dieses Angebot annehmen wolle. Ein Vorbehalt: Noch weiß Albstadts Baubürgermeister Udo Hollauer nicht, ob das Land es 2017 erneuern wird. Ein Förderstopp erscheint ihm allerdings ziemlich unwahrscheinlich.

Was verspricht sich de Stadt Albstadt von einem kommunalen Flächenmanager? Er soll dafür sorgen, dass sich innerörtliche Baulücken und -brachen schließen, er soll die Hindernisse, die der Neubebauung einer Wiese, eines Kleinstgartens oder einer Schutthalde entgegenstehen, beseitigen und so dafür sorgen, dass Albstadt nach innen wächst, wenn es denn nicht weiter nach außen wachsen kann. Seine Aufgabe wird darin bestehen, einerseits Bauwilligen, die eventuell mit der grünen Wiese am Rand irgendeiner Nachbargemeinde liebäugeln, die Vorzüge der Ebinger oder Tailfinger Urbanität schmackhaft zu machen – und andererseits Grundeigentümer, die ihr "Gütle" eigentlich für den im München studierenden Enkel aufheben wollten, zum Verkauf an die Stadt zu bewegen.