Albstadt St. Florian kommt als Zwilling

Bürgermeister Udo Hollauer wertete die Große Zahl von Gästen und Ehrengästen als Wertschätzung für die Nachwuchs-Wehrleute. Auf die Ebinger Jugendfeuerwehr, die siebtälteste in Baden-Württemberg, dürften alle mit Fug und Recht stolz sein. Hans-Jürgen Binder habe vor 60 Jahren die Zeichen der Zeit erkannt. Jugendwarte in Stadt, Kreis und Land hätten sich stets für Werte wie Zuverlässigkeit, Kameradschaft und Treue stark gemacht. Hollauer appellierte an den stellvertretenden Stadtjugendwart Markus Pfau, die Arbeit auf diesem hohen Niveau fortzusetzen. Als Präsent hatte er ein Figur des St. Florian dabei.

Stadtbrandmeister Michael Adam betonte die Bedeutung der Nachwuchsarbeit: 90 Jugendliche seien in den einzelnen Abteilungen in Ausbildung. Diese müsse vielleicht noch intensiver werden, eine Kinderfeuerwehrgruppe sei in Planung. Adam erinnerte an die Arbeit von Albstadts Ehrenkommandant Bernhard Geng – er war unter den Gästen – als stellvertretender Landesjugendwart von 1974 bis 1982. "Seine Arbeit hat zum Wohle der Jugendfeuerwehren Spuren in den Abteilungen hinterlassen." Anschließend ehrte er Tobias Pfister, seit Frühjahr Onstmettinger Abteilungskommandant, für dessen jahrelange Verdienste als Stadtjugendwart mit einem St. Florian.

Markus Stehle überbrachte die Grüße und ein Präsent der Kreisjugendwehr. 1957 sei eine sehr mutige, wichtige und weitsichtige Entscheidung gefallen, betonte er und dankte für eine tolle Arbeit, soziales Miteinander und Kompromissbereitschaft, um Schwächere in der Gemeinschaft zu stärken. Christian Fix von der Burladinger Firma Askö, Hersteller innovativer Schutzausrüstung, brachte der Ebinger Jugendfeuerwehr als Geburtstagsgeschenk neue Arbeitshandschuhe mit.