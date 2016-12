Albstadt Sprücheklopfer

Der Abschied von der eierlegenden Wollmilchsau bleibt tränenlos

Von der "eierlegenden Wollmilchsau" Mehrzweckstadthalle haben sich die Gemeinderäte offensichtlich tränenlos verabschiedet; geblieben ist dagegen der Unmut über eine als erratisch empfundene Informationspolitik der Stadt.

Der Anstieg der Personalkosten um 1,5 Millionen Euro wird mit Sorge beobachtet – indes sind seine Ursachen Tariferhöhungen, an denen Stadt und Stadträte nichts ändern können, und neue Stellen in den Kindergärten, an denen sie nichts ändern wollen – Bildung, so Manuela Heider, sei "die beste Investition in die Zukunft". Umstritten ist die geplante Neueinstellung eines "Kümmerers" für innerstädtischen Baugrund – die Grünen, für die Andreas Laib sprach, wollen ihn, denn ihnen widerstrebt Landschaftsverbrauch jenseits der Ortsschilder. Tralmer und Maute lehnen ihn ab – es sei denn, das Land schießt kräftig und dauerhaft zu.

Einig waren sich die beiden auch in ihrer Bewertung des Projekts Parkdeck Langwatte – zu teuer, muss warten –, und in der Haltung zur geplanten Lautlinger Ortsumgehung: Beide sprachen sich für die Südumgehung aus; Umplanungen erklärte Tralmer nur für akzeptabel, wenn sie nicht jahre- oder gar jahrzehntelangen Verzug bedeuteten.

So nah wie möglich an der Wasserscheide soll das Zentralklinikum stehen – wenn es kommt

Ebenfalls unisono forderten CDU- und SPD-Mann vom Landkreis sofortige Investitionen in das Albstädter Klinikum. Dass das nagelneue "Zentralklinikum auf der grünen Wiese" kommt, halten sie beide nicht für ausgemacht – und wenn es kommt, forderte Maute, dann müsse es so nah wie möglich an der Wasserscheide stehen, zwischen Lautlingen und Ebingen. Philipp Kalenbach hält die Zentralisierung dagegen für ausgemachten Unsinn.

Bereitschaft zu einem bürgerlichen Tabubruch bekundete Manuela Heider: Sie dachte, genau wie Laib, laut über eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes nach. ZUG-Stadträtin Elke Rapthel, die krankheitsbedingt fehlte, hätte applaudiert. Und so war doch nicht nur von Ausgaben die Rede.