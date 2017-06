Bei hochsommerlichen Temperaturen haben 21 Radler des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Onstmettingen, das Pfrunger Ried erkundet. Die ersten Etappe nach dem Start in Ostrach Richtung Altshausen gestaltete sich etwas hügelig, was aber alle Teilnehmer mit und ohne E-Bike mit Bravour bewältigten. Sie besichtigten die Schlossanlage, die Schlosskirche St. Michael und das vollständig erhaltene "Heilige Grab". Im herrlichen Strandbad am Altshausener See verbrachten sie eine erfrischende Mittagspause, ehe es über etliche kleine Dörfer und Weiler weiter ging nach Riedhausen und durchs Pfrunger Ried nach Wilhelmsdorf. Nach einer Kaffeepause in der "Alten Mühle" und Besuchen im Grenzsteinmuseum und dem 219 Stufen hohen Bannwaldturm erreichten die Albstädter Ostrach, wo im "Hirsch" der Tisch für die Gruppe gedeckt war und der Tag gemütlich ausklang. Foto: Bosch