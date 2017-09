Albstadt "Sportler und Vereine sind Aushängeschilder"

Albstadt-Truchtelfingen. Unter den Gästen der Sportlerehrung war auch Ulrich Bock, Leiter der Landessportschule Albstadt, den Erster Bürgermeister Anton Reger als großen Förderer des Sports bezeichnete. Die Bewirtung hatte ein Team des Fördervereins der Schule an der Sommerhalde übernommen.

Tobias Conzelmann musizierte und ließ den Weltmeister-Song "Ein Hoch auf uns" erklingen. "Es ist schön, dass wir auch Teilnehmer von Europa- und Weltmeisterschaften unter uns haben", sagte Reger und zollte den Sportlern, die den Namen der Stadt weit über die Grenzen hinausgetragen hätten, und Funktionären gleichermaßen Respekt, Anerkennung und Dank. Es werde eine deutlich größere Zahl als in den Vorjahren ausgezeichnet. Erfolge seien in den unterschiedlichsten Sportarten erzielt worden, die Reger als "bunten Mix" bezeichnete.

Albstadt sei reich gesegnet mit Talenten, was die Leistungsfähigkeit des Albstädter Sports bestätige und gleichzeitig ein Ausdruck der Lebendigkeit der 60 Sportvereine mit mehr als 15 000 Mitgliedern sei: "Die Sportler und Vereine sind ein Aushängeschild für die Stadt", so Reger Die Vereine lebten von den Menschen, die sich für den Sport engagierten, vor allen Dingen von den unzähligen Ehrenamtlichen, ohne die erfolgreicher Vereinssport gar nicht möglich sei. "Die Sportvereine bilden die wichtigste Klammer über alle Generationen hinweg", so Reger.