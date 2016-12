Albstadt Sport ist seine große Leidenschaft

Der Jubilar wurde am 3. Dezember 1946 in Tailfingen geboren und ist mit zwei Schwestern aufgewachsen. Nach der Schulzeit begann er bei Johannes Maier zum Ritter. Berufsbegleitend absolvierte er die Ausbildung zum Industriekaufmann an der Fachschule Nagold und arbeitete bis zur Pensionierung in der Textilindustrie. Seine Frau Traude heiratete er 1983.

Berlin-Marathon war sein persönlicher Höhepunkt

Der Sport lag ihm stets am Herzen: Neben vielen Halbmarathon- und Bergläufen, der jährlichen Teilnahme am Silvesterlauf in Sigmaringen, Stadt- und Staffelläufen in Tailfingen und Tübingen war der Berlin-Marathon 1994 sein persönlicher Höhepunkt.