Albstadt Sperrmüll fängt Feuer: Brandstiftung?

Brennender Sperrmüll, der vor dem Haus auf Abholung wartete, fing gegen 18 Uhr Feuer und geriet in Brand. Die Ursache ist noch unbekannt. Für Brandstiftung gebe es allerdings Verdachtsmomente, war zu erfahren.

Die Flammen schlugen an der Fassade des Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße empor, doch die Feuerwehr Ebingen, die mit einem Löschzug und knapp 25 Einsatzkräften angerückt war, hatte den Brand binnen Minuten unter Kontrolle. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude schnell verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Vorsorglich war auch das Rote Kreuz mit fünf Einsatzkräften aus Ebingen und Tailfingen vor Ort.

Nachdem sie gelöscht hatte, belüftete die Feuerwehr das verrußte Treppenhaus des mehrstöckigen Gebäudes und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera die Wände, auch von innen, um festzustellen, ob noch irgendwo Brandherde seien, wie Michael Angele, Einsatzleiter vom Dienst, erklärte. Auch das Regenrohr am Haus hatte Schaden genommen.