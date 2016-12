Albstadt Spende für Nikolaus

Albstadt-Ebingen. Der Theaterverein Laienspielbühne Heilig-Kreuz hat bei seiner Weihnachtsfeier im Gemeindesaal 1875 Euro, den Erlös der vergangenen Spielzeit, an die Gemeinde übergeben – und dem Nikolaus 1000 Euro für krebskranke Kinder in Tübingen. Der heilige Mann hatte seinerseits Geschenke für die Kinder und ein paar Kleinigkeiten für die Mitglieder des Vereinsvorstands mitgebracht, legte aber Wert auf die Feststellung, dass Geschenke nicht das Wichtigste an Weihnachten und im Leben seien.