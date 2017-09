Albstadt SPD macht Druck in Krankenhaus-Debatte

Sozialminister Manfred Lucha habe Zuschüsse für einen Neubau auf der Grünen Wiese zugesagt und betont, in Albstadt in keinen Neubau zu investieren. Die Albstädter Verwaltungsspitze sei sich daher einig, dass Albstadt als Klinikstandort nur mit einem Neubau an der Gemarkungsgrenze erhalten werden könne – etwa auf den Firstäckern zwischen Laufen und Dürrwangen. Dafür sei ein Gemarkungstausch nötig, den die Bürgermeister Anton Reger aus Albstadt und Reinhold Schäfer aus Balingen erarbeiten sollen. Erst im Oktober werde die Kreisverwaltung bekannt geben, welche weiteren Standortvorschläge – etwa aus Bisingen – es gebe.

Weitere Kontakte mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg seien erst nach einem Grundsatzbeschluss des Kreistages sinnvoll, so Konzelmann. Den einstimmigen Kreistagsbeschluss, dass das Zollernalb-Klinikum die in Albstadt nötigen Investitionen darstellen und die Kosten ermitteln soll, begrüße die Verwaltungsspitze. Bis zum Betriebsstart einer Zentralklinik müsse die optimale medizinische Versorgung am Klinikum Albstadt gewährleistet bleiben.

In der anschließenden Debatte warnte CDU-Fraktionschef Roland Tralmer vor "verfrühter Aufgeregtheit". Wichtige Fragen, etwa die der Finanzierung, seien noch ungeklärt. Wenn ein Zentralklinikum komme, dann erst in vielen Jahren. Aktuell bestehe Handlungsbedarf im Hinblick auf die Ertüchtigung der Albstädter Klinik. Tralmers "Auftrag": "Dafür zu sorgen, dass diese notwendigen Investitionen kommen, damit das Albstädter Krankenhaus nicht das ›Schlössle‹" – ein sanierungsbedürftiges Haus in der Grüngrabenstraße 64 – "der Krankenhauslandschaft" werde.

Manuela Heider: "Die Entscheidung nicht instrumentalisieren!"

Freie-Wähler-Fraktionschefin Manuela Heider wünscht sich eine "zeitnahe mutige und zukunftsweisende, tragfähige Entscheidung" des Kreistags, der auch die Diskussion über die Krankenhausstruktur führen müsse: "Die Entscheidung ist zu wichtig, als dass man sie instrumentalisieren könnte."

Grünen-Fraktionschef Andreas Laib stellte sich "ausdrücklich hinter das Agieren unserer Stadtverwaltung in dieser Sache: Wir stehen zum Beschluss des Gemeinderates Albstadt", und letztlich werde das Zentralklinikum wohl kommen müssen. Martin Frohme (SPD) wies darauf hin, dass laut Sozialministerium ein Zentralklinikum frühestens 2024 gefördert werde, und auch die Rückzahlungsmodalitäten für die Fördergelder für die Sanierung des Balinger Hauses seien noch nicht geklärt. Investitionen in Albstadt müssten aber "sofort getätigt werden, damit dieses gute Haus seinen guten Ruf behalten kann".

Sein Fraktionskollege Frank Hipp, der am Klinikum arbeitet, setzt seine Hoffnung auf die neue Geschäftsleitung des Zollernalb-Klinikums und betonte, der ärztliche Direktor Michael Bitzer habe bei deren Einsetzung gefordert, das Krankenhaus Albstadt schnellstmöglich auf den neuesten Stand zu bringen.

SPD-Fraktionschef Elmar Maute zweifelt an der Belastbarkeit der Aussagen Manfred Luchas, die nur mündlich gefallen seien. Was die Kosten für einen Neubau angehe, seien sehr unterschiedliche Zahlen "unterwegs". Eine Zeitschiene sei ebenfalls nicht ersichtlich. Zudem werde Albstadt als größte Zahlerin in den Kreishaushalt 28 bis 30 Prozent der Neubaukosten tragen müssen.

Elke Rapthel verteidigte die Haltung des Wahlbündnisses Z.U.G. für den Erhalt der beiden Standorte, während FDP-Fraktionschef Philipp Kalenbach auf die "Aushöhlung" bisheriger Beschlüsse hinwies: Vieles sei von Albstadt nach Balingen verlagert worden, Patienten wanderten unterdessen nach Sigmaringen ab.