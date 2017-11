Albstadt Spazierengehen in Gedankengängen

Albstadt-Ebingen. Wolfgang Brandners Spiel auf dem E-Piano ist genau wie Bernd Zimmermanns Kunst: Höchst ungewöhnlich, zuweilen skurril und einfach zum gar nicht mehr Satthören respektive Sattsehen. Mit seiner Komposition "African Drive" eröffnete der Pianist am Dienstagabend die Ausstellung zum Motto der Literaturtage, "Seiten wechseln", und zu Bernd Zimmermanns 80. Geburtstag – weil ihn, Brandner, die Skulpturen, Gemälde und Plastiken auch an afrikanische Kunst erinnern.

Dabei ist es der kleine Ort Corcà in Katalonien, der Zimmermann inspiriert: Seit den 1970er-Jahren besitzt er dort ein Haus mit Grundmauern aus vorchristlicher Zeit und bringt es selbst an heißen Sommertagen fertig, dort Weihnachtsoratorien zu hören, wie Heidrun Bucher-Schlichtenberger verriet. Sie schenkte dem Künstler etwas, was der gar nicht möge, wie sie sagte: Lob. Die Laudatio der Kunsthistorikerin und Freundin des Ehepaars Bernd und Sophie Zimmermann verriet viel über den gebürtigen Ebinger, der die Paulusgalerie in Tailfingen zum Werk- und Kunstraum, auch für andere Künstler, gemacht hat und der gerne in den Gedankengängen anderer spazieren gehe. "Für Bernd Zimmermann geht es immer um menschliche Kommunikation", so die Laudatorin. "Sein Credo: Alles hängt zusammen. Nichts ist Zufall."

Auch das Buch sei schon viele Male präsent gewesen im Werk des unermüdlich Schaffenden, etwa in der Skulptur des aufgeschlagenen Menschen, in dem man "lesen kann wie in einem Buch".