Albstadt Spatzenmesse und Bayernfahrt

Albstadt-Tailfingen. Der katholische Kirchenchor Tailfingen hat bei seiner Hauptversammlung Rückschau auf ein an Höhepunkten reiches Chorjahr gehalten. Zwar schöpfte der Chor vor allem aus seinem Repertoire, um den in jüngster Zeit neu hinzugekommenen Mitgliedern die Eingewöhnung nicht allzu schwer zu machen, doch aus dem Jahresrückblick, den Schriftführer Thomas Merz nach der Begrüßungsansprache der Vorsitzenden Sabine Schirmer präsentierte, ging doch hervor, dass das Ensemble auch 2016 aktiv und der Terminkalender ausgefüllt war. Im Juli begleitete es in Ludwigsburg die Beauftragung der Pastoralreferentinnen durch Weihbischof Kreidler und nutzte die Gelegenheit zu einem Besuch des blühenden Barocks und des Märchengartens. Weitere Höhepunkte waren die Engel-Matinee zum Jahr der Barmherzigkeit und das Adventskonzert – beide in St. Elisabeth.