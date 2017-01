Albstadt Spatzen und Spione

Der 1961 geborene und nach Stationen in Albury und Wien mittlerweile in Stuttgart lebende österreichische Autor erhielt für seine Werke bereits zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen. So wurde der Erfinder des einarmigen Detektivs Cheng mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet und stand auf der Liste des Deutschen Buchpreises.

In seinem unterhaltsamen "Tier-Mensch-Krimi" beantwortet der Autor einige Fragen: Kann man ein ganz gewöhnlicher Pariser Bahnhofsspatz sein und gleichzeitig ein deutscher Kommissar namens Blind? Kann es in Belfast ein Hochhaus mit einer geheimen Etage geben, das für Spatz und Kommissar lebenswichtig ist, obwohl dieser Wolkenkratzer doch nie gebaut wurde? Und vor allem: Kann an einem verborgenen Ort das Wrack eines gewissen Flugzeugs der Malaysia Airlines liegen, das doch erst Monate später spurlos verschwinden wird? Literaturkritiker Denis Scheck meint: "Die Spatzen pfeifen es von den Dächern – dieser Heinrich Steinfest schreibt so revolutionär und so ideenreich, wie seit Friedrich Schiller in Stuttgart niemand mehr geschrieben hat."

Eintrittskarten gibt es für zehn Euro, ermäßigt acht Euro, in der Tourist Information Albstadt, bei Osiander in Albstadt, in der Stadtbücherei in Ebingen und bei Schreibwaren Raff-Schatz in Tailfingen, Telefon 07431/55 8 30.