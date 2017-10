Albstadt Wenn die Bäuerin in Kur geht

Ein neuer Spielort ergänzt den Tourneeplan der Gruppe. Auf dem Heuberg wieder ein Gastspiel statt, und zwar in der Festhalle Meßstetten – die TSV-Stube übernimmt die Bewirtung. Premiere ist am Samstag 14. Oktober, im Gemeindesaal der Heilig-Kreuz Kirche in Ebingen; sie beginnt um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen im Gemeindesaal folgen am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr, am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr und am Freitag, 27. Oktober um 14.30 Uhr. Am Samstag, 11. November, treten die Mimen von Heilig-Kreuz ab 20 Uhr im Gasthaus Sonne in Straßberg auf (Abendkasse); am Sonntag, 12. November, ab 17 Uhr in der Festhalle Lautlingen (Abendkasse); am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr in der Festhalle Meßstetten (Abendkasse und Bewirtung durch die TSV-Stube) und am Freitag, 24., und Samstag, 25. November, jeweils um 20 Uhr in der Festhalle Truchtelfingen. Karten sind im Vorverkauf in der Touristinformation im Rathaus in Ebingen und für die Gastspieltermine in Truchtelfingen ab dem 13. November bei Getränke Biesinger erhältlich.