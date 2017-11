Die Steuereinnahmen sprudeln noch reichlich, da mahnt Finanzbürgermeister Anton Reger schon wieder zur Sparsamkeit. Schwabe eben! Dabei hat die Stadt doch längst angefangen zu sparen. Bei der Vernissage zur Ausstellung des Künstlers Bernd Zimmermann wurde der Wein am Buffet in Mengen ausgeschenkt, die mit ein bisschen gutem Willen in einen Fingerhut gepasst hätten. Nur zwei Tage später, nach Einbringen des Haushalts 2018 in den Gemeinderat, wartete nach der öffentlichen Sitzung kein üppig gedeckter Tisch mit Brötchen, Wurst und Käse, sondern nichts. Beim Bauer Buchner am Stand mussten sich alle, die noch Hunger hatten, eine Bratwurst holen – auf eigene Kosten. Sieht Reger in weiser Voraussicht ein Haushaltsloch nahen, von dem alle Anderen noch nichts wissen? Immerhin: Im Sitzungssaal standen – unüblicherweise! – Körbe mit Obst. Vermutlich hat der sportlich-schlanke Anton Reger diese Maßnahme nicht nur angeordnet, um den Partyservice und Kalorien zu sparen, sondern auch, damit die Stadträte im kalten Herbst fit und wach bleiben während der Sitzung. Denn deren nichtöffentlicher Teil war mal wieder länger als der öffentliche. An Informationen wird also auch gespart.