Albstadt Sparmobil macht das Rennen

Und wie lief das Rennen ab? Das Solarmobil durfte von einer Rampe starten, ging also mit Anschubenergie auf die zwölf Meter lange und einen Meter breite Piste. Den Rest sollte die Sonne regeln – in der Theorie: Praktisch mussten Chantal und Jasmin mit dem Baustrahler neben ihrem Fahrzeug herlaufen. Am Ende hatten sie in ihrer Alterklasse – Senioren", sprich achte bis zehnte Klasse – den Sonderpreis Innovation errungen. Ihr "Sparmobil" war unter den schnellsten Fahrzeugen – und definitiv das mit der einfallsreichsten Konstruktion.

Nicht ganz so erfolgreich war das zweite Team der Schloßberg-Realschule, das zum Rennen angetreten war: Die Neuntklässler Philipp Schlampp und Silas Hörz hatten einen anderen Weg eingeschlagen als die Mädchen; ihr Modell "Nasenbär" ist ein Dreirad; seinen Namen verdankt es dem Umstand, dass das Vorderrad tiefer liegt als die Hinterachse. Der "Nasenbär" mag schnittiger aussehen als das "Sparmobil", aber er wollte halt nicht immer geradeaus fahren.

Was soll’s? Mitmachen würden alle Vier noch einmal; dass das nicht geht, liegt daran, dass der Wettbewerb nicht jedes Jahr ausgetragen wird. Im Übrigen wollen wenigstens Drei der Technik und Naturwissenschaft treu bleiben: Chantal zieht es ans biotechnologische Gymnasium, die Jungs ans Technische.

Die Experimenta ist ein naturwissenschaftliches Bildungs- und Erlebniszentrum in Heilbronn, das Naturwissenschaft für Menschen aller Altersgruppen zugänglich und begreifbar machen will. Träger sind die Stadt und die Hochschule Heilbronn, die Dieter-Schwarz-Stiftung, die IHK und die Akademie für Information und Management. Besucher der ständigen Ausstellung können dort naturwissenschaftliche Experimente durchführen. Regelmäßig werden spezielle Programme und Wettbewerbe für Schülergruppen ausgeschrieben.