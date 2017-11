Albstadt Spannung auf dem Eis

Wöhrle lud die Kinder und Jugendlichen des Rennteams zu einem Heimspiel der Eisbären ein. Sie sahen sich das Spiel gegen Schwenningen an. Es wurde ein denkwürdiger Abend mit einem an Spannung kaum zu überbietendem Spiel. Es ging ständig hin und her, bis die Balinger acht Minuten vor Schluss mit 6:5 in Führung gingen. Da tobte die Halle.

Sie gerieten aber noch mit mit 6:7 in Rückstand. Doch der Truppe um Tobias Wöhrle gelang noch der Ausgleich. Das Penaltyschießen entschieden die Schwenninger knapp für sich. Die Albstädter Gäste wagen sich noch sich mit Tobias Wöhrle sowie zwei weiteren Spielern des Balinger Landesligisten aufs Eis.