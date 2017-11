Albstadt Spannender Kontrast prägt das neue Gebäude

Seit 1896 gibt es eine neuapostolische Gemeinde im heutigen Albstadt. Das Kirchengebäude, das der Gemeinde sowohl als Versammlungsstätte für den Gottesdienst als auch als Gemeindehaus dient, stammt aus dem Jahr 1954 und war zuletzt 1990 renoviert worden. Die Anforderungen des heutigen Gemeindelebens haben eine Umgestaltung und Erweiterung des Gebäudes erforderlich gemacht.

Der Erweiterungsbau steht als eingeschossiger Längsbau rechtwinklig zum bestehenden Kirchenschiff und setzt sich durch einen durchlaufenden Fassadenvorsprung auf den Niveau der Erdgeschossdecke davon ab. Seine Architektursprache sind offen und zeitgemäß; damit, so die Gemeinde, stehe sie in spannendem Kontrast zu der des Bestandsgebäude. Zentrales gestalterisches Element ist eine Wandscheibe, die sich von der südwestlichen Grundstücksecke längs der Bebauungsgrenze bis nach vorne zur Unteren Bachstraße erstreckt. Die Sakristei wird deutlich als Apsis hervorgehoben, durchdringt die neue Wandscheibe etwa in der Mitte des Kirchengebäudes und ist direkt mit dem bestehenden Gebäude verbunden.

Das gedämmte Ziegelmauerwerk an der West-, Ost- und Nordseite wird als Verputzfassade ausgeführt; die Südfassade setzt sich davon durch einen Materialwechsel ab – sie besteht aus wärmegedämmten Sichtbetonfertigteilen. Für den Erweiterungsbau wird eine Gebäudehülle angestrebt, deren Energieverbrauch etwa 15 Prozent unter dem einschlägigen Grenzwert liegt. Finanziert wird die Baumaßnahme ausschließlich aus Eigenmitteln der neuapostolischen Kirche.