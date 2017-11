Albstadt Spannender als ein Krimi

Albstadt-Tailfingen. Müller-Hellmanns literarische In­spektion der textilen Fertigungskette hat den Charakter einer Recherchereise, die überraschenderweise im Kloster beginnt. "Wieviel Welt lassen wir in uns hinein?" fragt sich die Autorin während ihres einwöchigen Retreats und beschließt, der Verdrängung zu trotzen und herauszufinden, wo ihre Kleider herkommen und was das für Leute sind, die sie machen. Denn so viel muss klar sein – hinter jedem Kleidungsstück stecken Menschen und ihre Schicksale.

Und so sucht sich Müller- Hellmann zehn ihrer Lieblings-Kleidungsstücke aus, nimmt unbezahlten Urlaub und macht sich auf die Reise. Die Spur des Slips "Claudia" führt nach Tailfingen, genauer: zur Firma Gebrüder Conzelmann alias Con-ta. Dort wird sie von einem freundlichen Textilveredler empfangen, der sie ohne Umschweife durch den Betrieb führt und damit sogleich Punkte in Sachen Transparenz sammelt. Und nicht nur das: Auch die Devise "So wenig Chemie wie möglich" gefällt der Besucherin – und dass dieser Grundsatz seinen Preis hat, leuchtet ihr auch ein. "Aus einem schwarzen T-Shirt für vier Euro bekomme man das Gift nie wieder raus", erfährt sie von ihrem Gewährsmann – und dass es gut und gern 150 Euro kostet, ein Kilogramm Stoff mit Naturindigo zu färben. Auch der Tierschutz hat bei Con-ta einen hohen Stellenwert; die Angorawolllieferanten – Hasen – werden vorsichtig geschoren und nicht etwa "gerupft".

Nächste Station ist eine Firma im Sauerland – dort erfährt Imke Müller-Hellmann, dass die Tailfinger Gastfreundschaft keine Selbstverständlichkeit ist: Der Eintritt bleibt ihr verwehrt. Drei der zehn ausgewählten Klei­dungsstücke wurden in China hergestellt – und auch die Chefs der Zulieferer, die sie auf der Suche nach der Herkunft ihrer H&M-Jacke konsultiert, erweisen sich als unkooperativ.