Albstadt Spannende Expedition auf die Bücherinsel

Noch umfangreicher ist das Angebot der Klassen drei bis sechs: Für sie haben Bücherei und Medienzentrum eine "Actionbound-Rallye" vorbereitet, bei der die Schüler mit Hilfe einer gleichnamigen App auf digitale Schnitzeljagd gehen können. Sie recherchieren – Was gibt es alles über Fußball? Welche Bücher von Cornelia Funke sind im Angebot? – , lösen Rätsel und Aufgaben rund um die Bücherei, lernen deren Katalog zu benutzen und beteiligen sich abschließend an einem Quiz, in dem sie ihr neu erworbenes Wissen an den Mann respektive die App bringen können. Mit dem "Book Creator" können sie sogar ein eigenes E-Book verfassen und gestalten, und natürlich steht auch ihnen "Antolin" zur Verfügung.

Das Angebot, die Stadtbücherei zu besuchen und mit Hilfe der iPads des Kreismedienzentrums die Welt der Medien kennenzulernen, richtet sich an alle Albstädter Schulen. Nicht alle haben bisher davon Gebrauch gemacht; einige besitzen auch eigene Schulbüchereien.

Die kleine Laufener Dependance der Lautlinger Ignaz-Demeter-Schule entsendet hingegen regelmäßig Delegationen ins Ebinger Bildungszentrum – und da sie jahrgangsübergreifende Klassen hat, werden einige der Kinder, die am Donnerstagmorgen in der Bücherei waren, im nächsten Jahr noch einmal in den Genuss der digitalen Medienbildung kommen.