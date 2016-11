Albstadt Sonnenstrahlen aus Musik

Albstadt-Ebingen (wgh). Sie ist ein fester Bestandteil im Kulturprogramm der Volksbank, und zwar schon seit vielen Jahren, wie Vorstandsmitglied Benjamin Wurm bei der Eröffnung der Matinee in der Festhalle hervorhob. Das gut aufgestellte Ebinger Kammerorchester ging sogleich in medias res mit der "Sinfonia in B-Dur" von Johann Christian Bach, dem Londoner Bach und jüngsten Sohn des Thomaskantors. Energisch, heiter und behände kam das "Allegro" mit sauberer Artikulation und gekonnter Dynamik daher. Beim "Andantino" spielten die hohen Streicher fein kantabel und wurden von den tiefen Streichern zart begleitet. Mit einem kraftvollen und tänzerischen "Tempo di Minuetto" schloss das Werk ab.

Mit der "Serenade Op. 63., Nr. 2 F-Dur" von Robert Volkmann präsentierte das Orchester um seinen Leiter Martin Künstner danach ein selten gehörtes Werk des Romantikers: mit einem festlichen und heiteren "Allegro moderato" mit geschlossenem vollen Klang und beachtlicher Dynamik. Munter und behände kam das "Molto vivace" daher, und geradezu zum Tanze lud der volkstümliche "Walzer" in ansprechend klarer Form ein. Durch kraftvolle Geschlossenheit und an seine ungarische Wahlheimat erinnernde rhythmische Raffinessen begeisterte der abschließende "Marsch" mit seinem effektvollen Schluss.

Beim nachfolgenden "Konzert für Oboe und Streichorchester in g-Moll" von Georg Friedrich Händel erwies sich Martin Künstner als großartiger Oboist: Majestätisch war das "Grave" mit seinen herrlichen Dialogen zwischen Orchester und eleganter Oboe. Auch im raschen und fließenden "Allegro" gab es wieder muntere Zwiesprachen zwischen Oboe und Orchester mit teils melodiösen, teils virtuosen Passagen. Bei der "Sarabande" dominierte die zauberhaft singende Oboe, vom Orchester einfühlsam begleitet. Beim abschließenden "Allegro" bestachen die oft virtuosen Soli der Oboe.