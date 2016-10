Albstadt Songpoet: auf allerhöchstem Niveau niveaulos

Falk kann einfach nicht die Klappe halten – und das ist auch gut so: Dass der prämierte Liedermacher und Lyriker, Kabarettist und Songwriter einer der Großen seiner Generation ist, darüber sind sich sowohl Fans als auch Kritiker dieses Landes seit geraumer Zeit einig.

Schon lange kein Geheimtipp mehr, tourt Falk derzeit mit seinem dritten Album "Smogsehnsucht" durchs Land. Dieses weist ihn als differenzierten Künstler aus – es zeigt Falk als Liedermacher und gleichzeitig als einen Grenzgänger, dessen Songwriting die verschiedensten Strömungen unterliegt: ein Lyriker der Ironie mit Zügen Robert Gernhardts ("Borderline"), ein melancholischer Songpoet mit Sven Regener Attitüde ("Egal") – insgesamt ein Charakterkopf, wie ihn die politische Korrektheit und bleicher Konformismus schon lange nicht mehr zuzulassen schien.

Er beleidigt aufs Charmanteste, er pöbelt so unfassbar liebevoll, und er ist auf allerhöchstem Niveau niveaulos. Derb wie ein niederländisches Sittengemälde und so real und melancholisch wie der Dreck in den Großstädten: Falk ist der Songpoet, an dem zur Zeit einfach kein Vorbeikommen ist.