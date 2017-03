Albstadt Solidarisch mit den Friedfertigen

Der 10. März ist der Gedenktag des tibetischen Volksaufstands gegen die chinesische Besetzung, bei dem 1959 rund 87 000 Tibeter ihr Leben ließen. Die tibetische Flagge ist das äußere Symbol der tibetischen Selbstbestimmung und in Tibet selbst verboten. Seit der gewaltsamen Besetzung Tibets durch China vor über 65 Jahren gibt es in Tibet keine Rechtssicherheit. Grundlegende Menschenrechte gelten nicht. Überwachung, Repression und willkürliche Verhaftungen sind trauriger Alltag. Über 150 000 Tibeter wurden durch die Repressionen zur Flucht gezwungen und leben verstreut in vielen Ländern, die meisten in Indien und Nepal.

Mit dem Hissen der tibetischen Flagge senden Hunderte von deutschen Städten ein Zeichen der Unterstützung für Tibet an die deutsche und die internationale Politik – für Menschenrechte wie Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit, für das Recht auf kulturelle Identität und für eine friedliche Lösung des Tibet-Konflikts. Sie bekunden damit ihre Solidarität mit der Entscheidung der Tibeter, sich für eine bessere Zukunft in ihrem Land einzusetzen – wohlgemerkt friedlich und gewaltfrei.

Mit dem Film "Sehnsucht Tibet" informiert die Regionalgruppe Neckar-Alb der Tibet- Initiativeam Freitag, 10. März, ab 20 Uhr im Balinger Kultur-Bahnhof über ihre Situation. Anschließend folgt eine Diskussion.