Albstadt Sogar Fußball ist nachhaltig

Was die exzessive Nutzung fossiler Energie ganz offensichtlich tut. Ließe sich Deutschlands Bedarf vollständig durch erneuerbare Energie decken? "Technisch gesehen ist das möglich", sagt Ellner – allerdings sei der Weg dorthin noch weit. Ein Problem sei nicht zuletzt die Abneigung der Bevölkerung gegen die Nebenwirkungen – grundsätzlich halten alle Windkraft für eine gute Sache, aber keiner mag das Windrad oder den Pylon der Überlandleitung vor der eigenen Haustür stehen haben.

An diesem Punkt setzt die Mission des Energiemobils an: "Wir wollen ein Bewusstsein wecken für die Probleme, die unser Land im Bereich Energie anpacken muss – und finden, dass das am Besten geht, indem wir jungen Menschen naturwissenschaftliches Wissen vermitteln." Ein Beispiel: Pumpspeicherkraftwerke. Ellner bedient eine kleine Handpumpe, Wasser steigt auf und gewinnt dadurch Lageenergie, die sich beim Herabfließen in Bewegungsenergie verwandelt. Wie:? Ein Wasserrädchen dreht sich.

Thema Wärmeenergie: Ein Modell veranschaulicht das Prinzip einer Wärmepumpeheizung. Die funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt – innen warm und außen kalt. Physik, Biologie, Chemie – beim Thema Energie sind sie allesamt mit im Spiel.

Versteckte Kosten werden sichtbar

Das Expeditionsmobil hat aber beileibe nicht nur Modelle zu bieten: Thomas Ellner präsentiert eine Smartphone-App, mit der man die "versteckten Kosten" von Produkten, insbesondere Lebensmitteln, sichtbar machen kann. Sie heißt "Codecheck", ist kostenlos im Appstore und im Playstore erhältlich, und die Bedienung ist kinderleicht. Man scant einfach den Barcode des Produkts ein – und schon erscheinen der "echte" Preis sowie Informationen über eventuell problematische Inhaltsstoffe auf dem Display – eine echte Hilfe im Supermarkt.