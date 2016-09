Albstadt Sogar aus der Schweiz kommen Wagen

"Das Wetter hatten wir uns anders vorgestellt", räumte Gunnar Dieringer, der stellvertretende Vereinsvorsitzende, ein – immerhin war der Sonntag der erste verregnete Tag seit einer halben Ewigkeit. Was soll’s? Der Lack der edlen Karossen blitzte auch im Nieselregen, und die Freude an der traditionellen Ausfahrt ließen sich die Automobilliebhaber, die zu Dutzenden aus Nah und Fern abgereist waren, auch nicht vom schlechten Wetter nehmen. Die Fahrt führte wie gewohnt in die historische Vergangenheit, denn auch diesmal hatte der RMSC ein Überraschungsziel ausgewählt, an dem Aspekte der Heimatgeschichte beleuchtet werden.

Es fehlen nicht mehr viele Heimatmuseen

In diesem Jahr stand das Junginger Heimatmuseum auf dem Fahrplan, das sich unter anderem auf die industrielle Entwicklung im Killertal konzentriert. "Nicht mehr lang, und wir werden sämtliche Museen im Zollernalbkreis besichtigt haben", schmunzelte Dieringer, der gemeinsam mit Walter Kirschenmann die Geschicke des RMSC lenkt. "Aber wir werden dennoch jedes Jahr aufs Neue fündig." Am frühen Nachmittag waren die Oldtimer und ihre Piloten wieder zurück in der Borsigstraße und genossen dort gemeinsam mit anderen Freunden klassischer Automobile und Motorräder die Gastfreundschaft – auch die kulinarische – des Rad- und Motorsportclubs. Den musikalischen Rahmen steuerte auch in diesem Jahr die Band "Road Stones" bei. Auch ihre Präsenz beim Oldtimertreffen hat mittlerweile Tradition.