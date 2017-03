Albstadt So wortmächtig wie ihr Mann

Zugleich aber kritisiert sie ihren Mann, wenn der zu ergründen versucht, was nicht zu ergründen ist. "Du suchst in deinen Büchern, was draußen in der Natur geschrieben ist", wirft sie Luther vor. Manches, sagt sie, müsse man einfach hinnehmen – den Verlust der Tochter zum Beispiel, die an einer Krankheit stirbt: "Nicht jede Pflanze gedeiht", sagt Katharina. "Klag nicht, Martinus, und hadere nicht mit deinem Gott!" Auch mit sich selbst soll er nachsichtig sein und nicht das Leid als Sündenstrafe deuten – Bora vertraut darauf, dass Gott ihr und den Ihren wohl will.

Wobei auch sie nicht frei von Ängsten ist – und sie gerne los wäre. "Wieso sollen wir Frieden nicht schon zu Lebzeiten finden?", fragt sie. Dabei weiß sie doch, dass man Frieden nicht ein für alle Mal hat, sondern dass er täglich von Neuem gesucht, gefunden, errungen sein will. Musikalisch umrahmt wurde das Ein-Frau-Stück durch Gitarrenklänge von Jacob David Pampuch. Das Schlusswort sprach Pfarrer Philippus Maier: "Wie wir sehen, führten die beiden eine ganz normale Ehe." Wer weiß? Ganz normal mag sie für ihre Zeit nicht gewesen sein.