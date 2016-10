Albstadt Snjazana Kling übernimmt vakanten Vorsitz

"Helga fehlt." Kurz und prägnant brachte es Ortsvorsteherin Juliane Gärtner auf den Punkt und bedauerte bei der Hauptversammlung am Samstag im Albvereinsheim mit bewegenden Worten den Tod der bisherigen Vorsitzenden des Albvereins Lautlingen, Helga Reinauer, in diesem Jahr. Sie wünschte der neuen Vorstandschaft viel Kraft und Mut, neue Wege im Vereinsleben zu beschreiten.

Zuvor hatte Schriftführer Peter Koller seinen Rückblick auf das Jahr 2015 und bis September dieses Jahres vorgetragen. Nur wenige der geplanten Aktivitäten hätten stattfinden können, sagte Koller: lediglich der Gesindemarkt 2015, eine Winterwanderung und ein Binokelabend. Ohne den Einsatz von Helga Reinauer habe sich die Ortsgruppe außer Stande gesehen, in diesem Jahr den Gesindemarkt zu veranstalten. Wie es weiter gehe, welche Veranstaltungen im nächsten Jahr angeboten werden, sei derzeit in der Planung.

Was den Gesindemarkt angeht, der sich in wenigen Jahren zu einem riesigen Besuchermagneten gemausert hatte, kündigte Kassier Frank Otterbach an, dass er auch im nächsten Jahr ausfallen werde, doch für 2018 sei das weit über die Grenzen Albstadts hinaus bekannte Ereignis fest eingeplant. Allerdings müsse die aufwendige Organisation künftig auf mehr Schultern verteilt werden – die anderen Lautlinger Vereine sollen deshalb angesprochen werden, was Vereinssprecher Thomas Hagg, Ortsvorsteherin Juliane Gärtner und Stadtrat Phillipp Kalenbach einmütig begrüßten.