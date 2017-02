Albstadt Ski-Cross: Am Skilift werden Berge versetzt

Am Donnerstag schlägt die Stunde der Wahrheit

Wo er nicht filigran genug zu formen vermag, muss die Schaufel her. Zehn WSV-Helfer assistierten gestern den auswärtigen Streckenbauprofis Dennis vom Brocke, Max Oberleitner und Oliver Prinz. Heute werden es bereits zwei Dutzend sein, am morgigen Donnerstag, wenn der Technische Delegierte der FIS die Strecke abnimmt, 50 – und am Wochenende dann an die 80. In punkto Organisation hat der WSV noch nie halbe Sachen gemacht.

Die Strecke, die heute die ersten Test durch die deutschen Ski-Cross-Cracks bestehen muss, ähnelt der des zwei Jahre zurückliegenden FIS-Rennens: Am Anfang, erläutert DSV-Co-Trainer Oliver Prinz, geht es steil die Startrampe hinunter – und dann gleich wieder steil hinauf. Es folgen Welle, Sprung und eine "Negativkurve" am modellierten Hang, in der es darauf ankommt, weder zuviel Speed noch zuviel Höhe einzubüßen. Danach wieder Wellen, eine "Bank" alias Steilkurve und dann nach kurzem Gleitstück ein "Corner-Jump" um die Ecke, Schlusssprung, Zielhang, Band – technisch anspruchsvoll ist diese Strecke, die schon aufgrund ihrer Kürze Anfangsfehler kaum verzeiht. Sie soll noch heute zum größten Teil fertig werden; morgen wird noch an den Rampen gefeilt, und es werden Netze aufgestellt – ein Kilometer wird benötigt. Anschließend kann der "TÜV" respektive der Delegierte der FIS kommen. Und nach ihm die internationale Ski-Cross-Prominenz.