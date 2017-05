An den Bodensee führte der jüngste Ausflug des Ski-Clubs Truchtelfingen. Erste Stationwar das Traktor- und Automuseum in Mühlhofen, wo die Ausflügler Oldtimer aus den 1920er und 30er Jahren bestaunten. In Immenstaad war Mittelalterspektakel; Gaukler und Kartenleger zeigten ihre Künste. Zum Abschluss besichtigte die Gruppe die Brauerei Max und Moritz in Kressbronn. Hier wurde gezeigt, wie das Bier gebraut wird – natürlich gehörte eine Verköstigung mit zum Programm. Foto: Briel