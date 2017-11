Albstadt "Singverbot" fürs Publikum

Albstadt-Truchtelfingen. Ein mitreißendes Konzert hat der Posaunenchor Truchtelfingen in der Galluskirche gegeben. Nach 64 Jahren aktivem Spielen verlässt Walter Konzelmann den Chor, was ihm sichtlich schwer fiel. "Ich hoffe, sie werden es nicht bereuen, gekommen zu sein", begrüßte Chorleiter Willy Schneider die Besucher im Gotteshaus. Diese Sorge blieb freilich unbegründet, wie der warme und lange anhaltende Applaus zum Ende von "Posaunenchor in concert" bewies.