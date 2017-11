Albstadt Siggi Clarenbach: Manchmal ist es besser, gar nichts zu tun

Das Seminar "Das ist mein erster Ruhestand – ich übe noch!" befasste sich mit dem Gedanken, dass der Eintritt in den Ruhestand eine schwerwiegende biografische Zäsur darstellt. Das will, wenn er problem- und reibungslos verlaufen soll, gut vorbereitet sein. Wie wird der Alltag aussehen, wenn es keine verbindlichen Strukturen mehr gibt? Welche Kontakte und Beziehungen werden bleiben, was wird wegfallen? Wie kann und soll der Start ins neue Leben aussehen? Diesen Fragen ging die Sozialpädagogin nach.

Siggi Clarenbach ließ die Seminarteilnehmer beispielsweise aufschreiben, was sie mit ihrer durch den Ruhestand neu geschaffenen Freiheit alles anfangen wollen. Sie mussten dabei strukturieren, was sie für sich alleine, gemeinsam mit Anderen und für Andere tun wollen. Für sich alleine wollten manche Klavier spielen lernen, malen, ein Studium aufnehmen, basteln, in die Sauna gehen oder schlichtweg einmal rein gar nichts tun.

Mit Anderen wollen sie Feste feiern, Sport treiben, ins Theater oder zum Wandern gehen. Für andere stand auf der Liste Enkel oder die Eltern hüten, sich im Hospiz oder in einem Verein zu engagieren. "Wann holen sie Luft", fragte Siggi Clarenbach und mahnte, sich nur so viel aufzubürden, wie es einem gut tut. Ein ganz wichtiger Punkt sei auch, einfach gar nichts zu tun, denn: "Sie sind der Bestimmer." Wichtig sei es, sich eine Aufgabe zu suchen, die einem sinnvoll erscheint. Wichtig sei auch, sich seinen Lebensablauf jenseits der Berufstätigkeit zu strukturieren. Je früher man sich den Fragen stelle, was man im Beruf noch erreichen möchte, was man danach machen möchte, was man aus dem Beruf in den Ruhestand "hinüberretten" möchte und was man brauche, um zufrieden zu sein, desto besser stehe man da, wenn es schließlich so weit ist.