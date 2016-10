Albstadt Siegel vom Verband

Was bedeutet das Siegel? Die STB-Turnschule ist das Qualitätssiegel für qualifizierte Ausbildung im Wettkampf- und Breitensport. Die Besonderheit liegt in einer Grundlagenausbildung im Kinderturnen sowie in allen vom Verein angebotenen Turnsportarten. Nach dieser motorischen Grundlagenausbildung werden die Kinder in der jeweils für sie attraktivsten Sportart gefördert und bei Bedarf auf Wettkampfsport vorbereitet.

Die Turnabteilung des TSV Ebingen erfüllt mit zahlreichen Übungsleitern in den wöchentlichen Übungsstunden die Kriterien der Turnschule voll und ganz: attraktive Angebote mit einem optimalen Betreuungsverhältnis sowie qualifizierte Übungsleiter und Trainer mit Lizenzen in den jeweiligen Sportarten. Eine optimale Hallenausstattung muss ebenso gewährleistet sein wie regelmäßige Fortbildungen der Übungsleiter.

Sportliche Ausbildung startet schon früh – für eine gute Grundlage