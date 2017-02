Albstadt Shanty-Chor erreicht hohes Durchschnittsalter

Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Schulz beschrieb 2016 in seinem Rückblick als Jahr voller Aktivitäten und Höhepunkte. Dazu gehörten unter anderem die Aufnahmetermine für die neue CD, die eigens für das Jubiläums-Bordfest prodiziert wurde, und das sehr gut besuchte Sommerfest bei der Riedschule in Onstmettingen, das die Helferschar freilich an ihre Belastungsgrenze gebracht habe: "Mehr geht nicht – aber gemeinsam haben wir es geschafft, weil wir gemeinsam stark sind."

Eine Selbstverständlichkeit ist für die MKE die alljährliche Teilnahme an der Gedenkfeier am Volkstrauertag. Abordnungen besuchten verschiedenen Tagungen und Veranstaltungen des Verbandes. Ein Hauptaugenmerk gilt laut Schulz der Nachwuchsarbeit und der Werbung von jüngeren Sängern für den Chor. Abschließend zog der Vorsitzende ein positives Resümee: "Wir liegen auf Kurs, und unser Schiff ist einem guten Fahrwasser."

Schatzmeister Siegfried Krattenmacher gab Einblick in die Finanzen und vermeldete, dass die MKE derzeit 91 Mitglieder habe – das bedeutet einen kleinen Zuwachs. Schriftführerin Angela Krabel ließ das Jubiläumsjahr Revue passieren; Chorleiter Manfred Ströle verhehlte nicht, dass er es anstrengend fand – immerhin waren 30 unterschiedlichen Aktivitäten zu bewältigen; 20 Auftritte, auch bei sozialen Einrichtungen, wollten bewältigt sein. 50mal wurde geprobt; der Besuch war mit 90 Prozent so hoch wie noch nie. Ströles Fazit: Der Shanty-Chor habe das "Blaue Tuch" der Marinekameradschaft sehr gut vertreten.