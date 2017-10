Albstadt Senioren und Kinder im Märchenland

Diesmal führte die Reise "ohne Koffer" in das "Land der Märchen"; annähernd 90 Personen fuhren mit. Den Auftakt machten am Dienstagvormittag machten die Altenpflegeschüler und -schülerinnen der DAA. Auf dem Programm stand: Märchen erzählen, Märchen erraten, Märchenpuzzle n – und vieles andere mehr. Die Senioren konnten sich dabei aussuchen, an welcher der verschiedenen Gruppen sie sich beteiligen wollten. Am Nachmittag stand dann "Fit mit Susi" auf dem Programm – dieses Bewegungsangebot bietet Susi Hofele das ganze Jahr über an.

Am Mittwochvormittag kam Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel mit seinem Akkordeon zu Besuch – mit dem Singen vertrauter Lieder gestaltete man den Vormittag. Am Nachmittag setzten die Vinz-Kinder von der Lautlinger Ignaz-Demeter-Schule das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten ins Szene; dank herrlichem Herbstwetter konnten die Aufführungen im herbstlichen Schlossgarten strattfinden, so dass Märchenfiguren und Kulissen auch vorbeikommende Passanten in ihren Bann zogen.

Ein einzigartiges Erlebnis war es für alle, als die 92-jährige Elfriede Lorenz das Märchen von Schneewittchen vorlas. Großmutters Märchenstunde – und zwar ohne Brille.