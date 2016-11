Albstadt Selbst gemacht schmeckt besser

Die Kinder zeigten großes Interesse und hatten viel Freude an der Arbeit. Alle durften mithelfen, den süßen Saft aus den Äpfeln zu pressen.

Am Nachmittag arbeitete Hertkorn mit der zweiten Klasse und fand wieder die volle Aufmerksamkeit der Kinder, die Spaß am "Saften" hatten. Am Schluss der jeweiligen Unterrichtseinheit bekamen alle Kinder in Fläschchen den selbst gepressten Apfelsaft mit nach Hause.