Albstadt "Seit Jahren wird es stetig schlimmer"

Albstadt-Ebingen. Schon einmal, im Jahr 2012, hatten sich Anwohner der Hänge rund um Albstadion und Mazmannplatz an den Oberbürgermeister der Stadt Albstadt gewandt – ohne Erfolg. Inzwischen ist "der Lärm der überwiegend jungen Leute absolut unerträglich geworden", heißt es in einem Brief, der wieder an den Oberbürgermeister gerichtet ist. Der ist inzwischen ein anderer, ein ehemaliger Polizist – und genau darauf setzen die Anwohner – fast 50 haben bisher den Brief unterzeichnet – ihre Hoffnung.

Jeden Tag, auch an Wochenenden und teilweise bis in die frühen Morgenstunden, aber besonders in den Abendstunden verhielten sich die Autofahrer, die am "Mazmann Autotreff" und auf der "Rennstrecke Truchtelfinger Straße" unterwegs seien, absolut rücksichtslos, berichten die Unterzeichner des Briefes an Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Im Sommer müssten sie sich "tatsächlich einschließen und die Fenster zumachen, um wenigstens einigermaßen Ruhe zu haben".

Sie berichten von lauter Musik aus den Stereoanlagen der Autos, von bis zum Drehzahlbegrenzer hochgedrehten Motoren, gegenseitigem "Zuhupen", auf dem Gehweg parkenden Autos, ständigen Tritten aufs Gas, "um den Umstehenden den vermeintlich tollen Sound der Klappenanlagen zu präsentieren", nach dem Motto: "Wer hat den lautesten Auspuff?". Von Vollgas-An- und Abfahrten mit durchdrehenden Reifen ist die Rede, von Wettbewerben "Wer fährt die S-Kurve um den Parkplatz am schnellsten?" – dort gelte Tempo 30.