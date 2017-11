Albstadt Sein Fundus ist einfach endlos

Albstadt-Ebingen. Durch Günter Schneidewinds persönlichen Kontakte zur international bekannten Musikerszene ist diese prominent angehauchte Lesung eine wahre Fundgrube in Sachen Pop- und Rockkultur.

Günter Schneidewind, beliebter Moderator und Musikredakteur, ist vielen Menschen im Ländle ein Begriff. Seit nunmehr 20 Jahren ist seine einprägende Stimme im Radio auf SWR1 Baden-Württemberg zu hören. 1953 in der damaligen DDR geboren, schlug Schneidewind zunächst einen völlig anderen Weg ein: Nach erfolgreichem Lehramt-Studium unterrichtete er als Gymnasiallehrer Englisch und Deutsch. Nebenbei moderierte er bei dem Ost-Berliner Jugendsender DT64 und schaffte so den Einstieg in den Rundfunk.

Über dieses Sprungbrett landete er 1990 beim SDR in Stuttgart bei der ersten deutsch-deutschen Hitparade als Gastmoderator, wo er anschließend auch als freier Mitarbeiter weiterbeschäftigt wurde. Durch seine Arbeit als Musikredakteur und seine unzähligen Gespräche mit Musikern aus aller Welt eignete sich Schneidewind ein beeindruckendes Fach- und Insiderwissen der Pop- und Rockszene an, das er in seinem Buch "Der große Schneidewind" zum Besten gibt. Durch seine teils freundschaftlichen Beziehungen und Recherchen kann der Rundfunkmann auf einen scheinbar endlosen Fundus an Promigeschichten beispielsweise zu Joe Cocker, Jimmy Page, Phil Collins und der deutschen Musiklegende Udo Lindenberg zurückgreifen. Auch diese bis jetzt unveröffentlichten Details finden in seinem Werk ihren Platz. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, Telefon 07431/ 1 60 12 04, bei Schreibwarengeschäft Raff in Tailfingen, Telefon 07432/54 88, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Easy Ticket.