Albstadt Sehr beeindruckt von den Hilfen für die Jugendlichen

Ein weitere Gesprächsthema war die Ausbildung junger Flüchtlinge.

Die bereits bewährte Reha-Ausbildung in der ABA, so Bachmeyer, käme auch für diese Personengruppe in Betracht; im Sozialgesetzbuch sei sie jedoch nur für Lernbehinderte vorgesehen, und Flüchtlinge seien nun mal keine Lernbehinderten. Kirgiane-Efremidou zeigte sich offen für diese Anliegen.