Albstadt Segen auch für die neuen Figuren

Zur Krippenweihe war die Laufener Kirche voll besetzt, und im Anschluss an den Gottesdienst fand die traditionelle Kindersegnung statt.

Maria Klopfer, Kirchengemeinderätin und direkte Nachbarin der Laufener Kirche, versteht es, zu integrieren und Gemeinschaftsleistungen zu animieren. Der frühere Pfarrer aus Hart, Franz Weckenmann, hatte seine neapolitanische Krippe seiner Schwester und Haushälterin Theresia Weckenmann vererbt, und über weitere familiäre Beziehungen kamen die vorhandenen Figuren der Heiligen Familie, eines Hirten und einiger Schafe nach Laufen. Die 30 Zentimeter hohen Figuren und der Krippenstall aus dem Privatbesitz des Priesters waren damals in bemitleidenswertem Zustand. Viele privaten Spenden im hohen vierstelligen Bereich machten die Restaurierung möglich, und ein Krippenteam kümmerte sich um die komplett neue Bekleidung der Figuren. Brigitte Haas aus Lautlingen war als gelernte Damenschneiderin die optimale Mitarbeiterin und Ratgeberin. Für den Krippenhintergrund wurde der Lautlinger Künstler Harry van Essen gewonnen, der von seiner Tätigkeit im Krippenmuseum auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen über einschlägige Erfahrung verfügt. Das Team setzte sich zusammen aus Maria Klopfer, Harry van Essen, Ralf Stehle, Hermine Dornhausen, Bärbel Schlegel, Christa Stumpp, Brigitte Haas und Steffen Schlegel.

Die neuen Figuren der Heiligen Drei Könige und weitere stammen vom Krippenhändler Aust in Jettingen bei Günzburg. Der Hintergrund der Krippe zeigt – in der Landschaft perfekt vereinigt – zum einen die auslaufenden grünen Albberge, namentlich den Gräbelesberg und das Lochenhörnle, sowie direkt daneben die karge Landschaft um Betlehem in Palästina. Im Vordergrund ist der Krippenstall mit Ochs und Esel sowie der Heiligen Familie. Hirten, Schafe und ein Bauernmädchen bevölkern die Landschaft ebenso wie der Zug der Könige mit einem charaktervollen liegenden Kamel. Im Gottesdienst segnete Pfarrer Andreas Gog mit Diakon Weimer und 17 assistierenden Ministranten die neue Krippe. Musikalisch umrahmten den Gottesdienst traditionell die Kirchensinger aus Lautlingen unter der Leitung von Sigrun Pfeil. Nach dem Segen für die Gemeinde folgte die Einzelsegnung der Kinder, die in den Stephanustag eingebettet ist. Danach erhielten die Mitglieder des Krippenteams von Pfarrer Andreas Gog ein kleines Geschenk mit Weihnachtsstern.