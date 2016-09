Albstadt SEG-E absolviert die erste Übung erfolgreich

Die Rettungsübung klappte wie am Schnürchen, obgleich sie schwierig war, so der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Markus Maute, gleichzeitig Bereitschaftsleiter in Pfeffingen.

Auch Benjamin Dingler, Kommandant der Pfeffinger Feuerwehrabteilung, war mit dem Übungsablauf zufrieden: "Die Befreiung der Verletzten aus den beiden Fahrzeugen war teilweise eine große Herausforderung. Dank der Unterstützung unserer Kameraden aus Ebingen und Burgfelden haben wir aber innerhalb kurzer Zeit gewährleisten können, dass die Verletzten sicher betreut und aus ihrer Notlage gerettet werden konnten."

Für die DRK-Helfer aus Pfeffingen und Tailfingen war es die Abschlussübung der Schnelleinsatzgruppe, die bisher von der DRK-Bereitschaft Tailfingen gestellt worden ist. Seit kurzem werden die Rotkreuzler von der DRK-Bereitschaft Pfeffingen unterstützt. Dort ist ein Fahrzeug mit sämtlichen Materialien zur Versorgung von bis zu zehn Verletzten stationiert.