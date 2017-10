Albstadt Seeger: Es gibt Alternativen

Der Film erzählt auch von den Baumwollfeldern in den USA, die mit Produkten des US-Unternehmens Monsanto gespritzt werden. Eine Baumwoll-Farmerin erzählt, dass sie nach dem Krebstod ihres Mannes auf Bio-Baumwolle umgestellt hat: Ein Arzt habe ihr gesagt, dass Tumore bei Arbeitern aus der Landwirtschaft und der Ölindustrie nicht selten seien. Für Monsanto eine "Win-Win-Situation", wie ein ehemaliger Vertreter der Firma erzählt, denn die verdiene auch an Medikamenten. Zudem besitze Monsanto Patente auf genetisch-modifiziertes Saatgut, und das müssten Bauern deshalb immer wieder neu kaufen – für Geld, das sie nicht hätten. In Indien habe das zu einer beispiellosen Selbsttötungswelle unter Bauern geführt – auch die steigende Zahl an aussortierten Kleidungsstücken, die als Kleiderspende in Drittweltländern landeten, machten dort den lokalen Markt kaputt.

Fair-Trade-Marken wie "People Tree" stemmen sich gegen den Trend zur Wegwerfmode. Wie schick die Alternativen sein können, zeigten der Weltladen aus Albstadt und Sabine Schramm vom Kaufhaus Schramm in Jungingen, die im Foyer Stände aufgebaut hatten. Elena Seeger erläuterte, was jeder tun könne, um den "Wahnsinn" – so nennt Herbert Mayer, Vorsitzender von Tal-Gang-Art, das, was im Film Thema ist – zu stoppen: weniger kaufen, zu Second-Hand-Kleidung und ökologisch hergestellter, fair gehandelter Kleidung greifen, an Kleider-Tausch-Parties teilnehmen, Kleidung reparieren oder "upcyceln" – also aus gebrauchten Stücken neue nähen.

Auf Internetseiten, so Seeger, etwa von der "Kampagne für saubere Kleidung", Greenpeace und der Christlichen Initiative Romeo (CIR) erhielten Kunden Informationen über Marken, die fair handelten, und über Siegel. Seeger, wies aber auch auf irreführende Siegel wie "Textiles Vertrauen" sowie auf irreführende Produktlinien wie das H&M-Label "Conscious Collection" hin – dabei würden weder Mindestlöhne noch gute Arbeitsbedingungen nachgewiesen. Tipp: Am 28. Oktober steigt ab 14 Uhr die nächste Kleider-Tauschparty in der Turnhalle der Winterlinger Schule. Organisator ist der Weltladen Winterlingen.

Weitere Informationen: www.fairwear.org/brands www.saubere-kleidung.de http://naturtextil.de www.global-standard.org/de www.fairtrade-deutschland. de