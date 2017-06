Albstadt Schwung statt dicker Windeln

Zwei Patente hat das findige Brüderpaar inzwischen auf seine schicken und vor allem praktischen Radhosen bekommen und Kunden aus vielen europäischen Ländern – 95 Prozent davon aber immer noch aus Deutschland, denn die englische Internetseite geht erst im Juni online.

Was die Mitarbeiter – zehn sind es aktuell – verarbeiten, hat also vor allem Kilometer vor, aber kaum hinter sich: Ein Teil des Materials kommt aus Winterlingen, die Transfers, also die Schrift – Buchstaben, die im Dunkeln reflektieren und damit die Sicherheit erhöhen – aus Onstmettingen. Die Bänder in frischem Petrol, der Firmen-Farbe, zu den schwarzen Hosen werden in Altshausen südlich von Sigmaringen produziert, und zusammengenäht wird alles oben in der Firma selbst, die ihren Sitz samt Outlet-Shop in der Tailfinger Goethestraße 86 hat.

Testfahrer – hauptsächlich Amateure, denn "Profis sind viel zu abgehärtet", wie Wolfer lachend erklärt – testen die Hosen der Firma, deren Name sich aus "ever", dem englischen Wort für "immer", und "verve", einem Synonym für "Schwung" zusammensetzt: Der "immerwährende Schwung", der Radsportler in eine Art Flow-Zustand bringt, wird zusätzlich durch die schräg stehenden "e"-Buchstaben ausgedrückt: eine wahrlich dynamische Firma.

Und diese – das ist die gute Nachricht – will auch weiterhin in Tailfingen bleiben und keine Produktionsschritte ins Ausland vergeben: "Wir haben schlanke Strukturen und können daher sehr flexibel reagieren", betont Stephan Wolfer, "außerdem können wir unseren Qualitätsstandard nur mit diesen Materialien und den hiesigen Mitarbeitern realisieren."

Die zu finden, sei schwer genug gewesen, denn gelernte Näherinnen und Näher gibt es kaum noch – selbst in Albstadt.

Weitere Informationen: www.everve.cc