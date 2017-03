Zum neunten Mal haben Hunderte von Kerzen das Hallenbad Onstmettingen beim von der Bäderbetriebsgesellschaft Albstadt organisierten Kerzenlichtschwimmen in ganz besonderes Licht getaucht und für romantische Wohlfühlatmosphäre gesorgt. Die Gäste konnten in Ruhe ihre Bahnen ziehen und sich aktiv an der Wellness-Gymnastik beteiligen. Auch für den kleinen Hunger war an diesem Abend gesorgt. Foto: Schulz