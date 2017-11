Albstadt Schwendi ist ein gutes Pflaster

Auch mit der zweiten D-Jugend-Mannschaft, in der Luise May, Linn Gerth, Lena Hauer, Julia Krasnik und Lena Rominger auf Punktejagd gingen, war das Trainer-Trio Alice Thoma, Pamela Schumacher und Michaela Schneider vollauf zufrieden. Alle Turnerinnen verbesserten sich im Vergleich zum Gaufinale noch einmal – sie belegten am Ende den tollen sechsten Platz und verpassten in einem stark besetzten Feld die Qualifikation fürs Landesfinale um lediglich 1,75.

Im dritten Durchgang trat die Bezirksligamannschaft in der LK 2 an. Trotz des Fehlens der drei Punktelieferantinnen Dina Rückert, Alexandra Jetter und Kim Rösch siegte die Mannschaft in der Besetzung Annalena Henne, Melina Ohngemach, Lena Irion, Evelyn Karsten und Florine Wörz souverän und löste das Qualifikationsticket. Außerdem turnte Annalena Henne mit einer grandiosen Balkenübung (13,55) und einer tollen Bodenübung (13,90) zwei Tageshöchstwertungen – und sie war die beste Vierkämpferin der Wettkampfklasse.

Nun bleiben den Ebinger Turnerinnen noch knapp zwei Wochen Zeit, um fokussiert zu trainieren, um dann beim Landesfinale am 25. und 26. November in Berkheim die erfolgreiche Saison mit dem einen oder anderen Sahnehäubchen zu versehen